'7 ve üzerinde deprem üretebilecek fay hattı var' Uzman isim uyardı

Jeoloji Mühendisi Engin Er, Bursa depreminin küçük bir deprem olduğunu ancak bu depremle birlikte gerekli önlemlerin alınmasının hız kazanması gerektiğinin altını çizerek Bursa'da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları olduğunu söyledi.

“7 VE ÜZERİ DEPREM OLUŞTURABİLECEK FAY HATLARI VAR”

Er, “Bursa'nın birçok yerinde zemin olarak kötü yerler de var, iyi yerler de var. Yalnız Bursa'da birçok aktif fay hatları var. Ana fay hatlarını ele aldığımız zaman Bursa'nın merkezinden geçen bir fay hattı var. Yeni bulunan Kayapa'dan Yenişehir'e uzanan fay hattını biliyoruz. İznik Gölü'nden başlayarak Gemlik ve Mudanya'dan geçerek Karacabey'e uzanan bir fay hattı var. Bu sıraladığım fay hatları 7 ve üzeri deprem üretebilir. Beklenen Marmara depreminin fay hatları da özellikle Bursa'da zemini kötü olan yerlerde kayba sebep olabilir. Bu deprem bize şunu gösterdi, ‘ben canlıyım, buradayım, deprem üretme potansiyelim var' dedi.

Yapılan bilimsel çalışmalar Bursa'da 7 ve üzerinde deprem olma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Yapılacak şeyler çok basit. Bütüncül bir plan ve adil bir kentsel dönüşüm şart. Mutlaka kontrol şart” ifadelerini kullandı.