7 yaşındaki Arda imkansızı başardı! Doktorlar yüzde 1 yaşama şansı vermişti

Ankara'da 18 aylıkken sulama havuzuna düşen ve 23 dakika boyunca oksijensiz kalan Arda Yıldırım (7), ailesi tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. 3 ay entübe edilen ve doktorların yüzde 1 yaşama şansı verdiği Arda Yıldırım, tedaviye cevap verdi. Yatağa bağlı da olsa yaşama tutunan Arda Yıldırım'a, Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmeti verilirken, Milli Eğitim Bakanlığı da özel eğitim desteği sağlıyor.

Kentte 18 aylıkken sulama havuzuna düşen ve 23 dakika boyunca oksijensiz kalan Arda Yıldırım, ailesi tarafından kurtarılıp ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 ay entübe edilen ve doktorların yüzde 1 yaşama şansı verdiği Arda Yıldırım, uygulanan tedaviye cevap verdi. Yıldırım'a hipotermi tedavisi uygulandı, başı buzla sarıldı, yutma refleksi olmadığı için boğazına trakeostomi (boğazdan hava geçişi) açıldı. Şu anda 7 yaşında olan ve evde yatağa bağlı da olsa yaşama tutunan Arda Yıldırım'a, Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmeti verirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da özel eğitim desteği sağlanıyor.

Anne Nazan Yıldırım, oğlunun makineye bağlı yaşadığını belirterek, "Haftanın 7 günü fizyoterapistimiz var. Yoğun bir fizik tedavi sürecimiz var. Sabahları ilaçlarını, mamalarını veriyorum. Zamanımız böyle geçiyor. Engelli de olsa sağlam da olsa benim çocuğum. Bu süreçte evde sağlık hizmeti ekibiyle tanıştık. Neredeyse bütün işlemlerimizi evde sağlık hizmeti ile hallediyoruz. Çocuğumu hastane ortamına sokmadan evde sağlık ekibinden aldığımız hizmetle işlerimizi hallediyoruz. Bu çocuklar hastanede strese giriyor, geriliyor; enfeksiyon riskleri oluyor. Çok memnunuz bu hizmetten. Çünkü bizim hastaneye yatış oranımızı azaltıyor. Evde sağlık hizmeti ile doktorlarımız geliyor, ayda 1 kez kanlarına baktıyoruz. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı bize öğretmen de yönlendirdi. Öğretmenimiz geliyor, kitap okuyor, duyu bütünleme çalıştırıyor. Bu sayede sürekli gelişim gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARDA'YA 6 YILDIR EVDE SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRÜYORUZ'

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Deniz Boybeyi de Arda'ya yaklaşık 6 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, "Çocuk evde sağlık hizmetleri, 0-18 yaş arasında sürekli tıbbi bakım ihtiyacı olan, yatağa bağlı hastalarımızın tıbbi ihtiyaçlarının kendi ev ortamında, hastaneye gitmeden sağlık hizmetinin eve götürülmesi şeklinde verildiği bir alandır. Erişkin evde sağlık hizmetleri, tüm hastanelerimizde var ancak çocuk evde sağlık hizmeti Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'nde mevcut. Bizim birimimiz 400 civarında çocuk hastaya aktif hizmet veriyor; onlardan biri de Arda. Biz bu hastaların düzenli muayenelerini evde gerçekleştiriyoruz, düzenli ziyaretler yaparak sağlık kontrollerini yapıyoruz. Bu hastaların evde alınabilen kan tetkiklerini, pansumanlarını, yara bakımını, kullandıkları tıbbi malzemelerin raporları, bunların reçeteleri, bez raporunu, mama raporu bunları hastayı evde ziyaret ederek hastanın hastaneye gelmesine gerek kalmadan bu şekilde bu hizmeti vermekteyiz" dedi.

'ÇOCUKLARI HASTANENİN ENFEKSİYON RİSKİNDEN KORUYORUZ'

Bu sürecin bir ekip işi olduğunu söyleyen Dr. Songül Deniz Boybeyi, "Bu hastalar bizim elimizde büyüyor. Hangi yaşta gelirse gelsin 18 yaşına kadar bu hastalarla ve aileleriyle sürekli iç içeyiz. Tabii ki bu sadece yaptığımız hizmeti kapsamıyor. Dolayısıyla hastalar arasında bir duygusal bağımız oluşuyor. Bu hastalar ve hasta yakınları bizi aileden biri gibi görüyorlar. Çünkü evlerine giriyoruz, bazen çaylarını içiyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Hastaneler bu tür çocuklar için enfeksiyon kaynağı olabiliyor; bu çocukları hastaneye götürmeden, sağlık hizmetini kendilerine götürdüğümüzde çocukları hastane enfeksiyonundan korumuş oluyoruz. Kullandıkları çok sayıda cihazı taşımamış oluyorlar ayn zamanda. Ev ziyaretleri gerçekleştiremediğimiz durumlarda ise yaklaşık bir yıldır Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı sistem üzerinden görüntülü muayene gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.