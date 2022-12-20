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Yakarsa ekonomiyi yönetenleri bu çocuğun kantin hesabı yakar

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bir babayla kızı arasında geçen harçlık diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Küçük kızın hayatın henüz başındayken poğaça meyve suyu hesabı yapması izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 21:31
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7 yaşındaki çocuğun kantin hesabı yürekleri sızlattı

Yakarsa ekonomiyi yönetenleri bu çocuğun kantin hesabı yakar
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bir babayla kızı arasında geçen harçlık diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videoda baba kızına 20 lirayla 3 gün idare etmesini isteyince küçük çocuk “Baba meyve suyu meyve suyu 6 lira poğaça 4 lira bunların hepsi 10 lira yapıyor zaten. 10 liram gitti 10 lira kaldı. Su var su da bitti. Acıkıyorum kek alıyorum kek 8 lira.” ifadelerini kullandı.

Küçük kızın hayatın henüz başındayken poğaça meyve suyu hesabı yapması izleyenlerin yüreklerini sızlatırken İYİ Partili Poyraz paylaştığı videoya şu notu düştü: “Şimdi herkes elini vicdanına koyup bu videodaki kızımızın yaptığı hesabı dinlesin. Simit, poğaça, kek ve su. Hiçbir baba evladı ile bu konuşmayı yapmayacak. #AzKaldı”

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Asker
20.12.2022 22:34
Ülkeyi bu hale getirenler utansın tabi utanma duyguları varsa. Dini kullanıp köşe dönenlere lanet olsun.  
 
akarcalı
20.12.2022 21:53
hala batmadımı bu dünya  
 
çavuş dede
20.12.2022 21:52
ana baba iyi düşünsün ona göre oy versinler vicdan ne der  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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