Yakarsa ekonomiyi yönetenleri bu çocuğun kantin hesabı yakar

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bir babayla kızı arasında geçen harçlık diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videoda baba kızına 20 lirayla 3 gün idare etmesini isteyince küçük çocuk “Baba meyve suyu meyve suyu 6 lira poğaça 4 lira bunların hepsi 10 lira yapıyor zaten. 10 liram gitti 10 lira kaldı. Su var su da bitti. Acıkıyorum kek alıyorum kek 8 lira.” ifadelerini kullandı.

Küçük kızın hayatın henüz başındayken poğaça meyve suyu hesabı yapması izleyenlerin yüreklerini sızlatırken İYİ Partili Poyraz paylaştığı videoya şu notu düştü: “Şimdi herkes elini vicdanına koyup bu videodaki kızımızın yaptığı hesabı dinlesin. Simit, poğaça, kek ve su. Hiçbir baba evladı ile bu konuşmayı yapmayacak. #AzKaldı”