Şanşlurfa’da özel engelli bakım merkezinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sardı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan 7 yaşındaki otizmli Poyraz Efe Öztürk, alevlerin arasında kaldı.

Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan Poyraz Efe Öztürk ise ağır yaralı olarak çıkarıldı.

DEPREMDEN KURTULDU YANGINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz Efe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Poyraz Efe'nin ebeveynlerinin ayrı olduğu ve aynı zamanda Kahramanmaraş merkezli depremlere Osmaniye'de yakalandığı belirtildi.