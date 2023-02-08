7 yaşındaki Eylül'den deprem bölgesine ağlatan mektup. Biriktirdiği harçlığı ile aldığı saati gönderdi. Gönderemediği para için özür diledi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan felakette vatandaşlar ellerinden geldiğince depremzedelere ve enkaz altındakilere yardımcı olmak amacıyla kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemesi gönderdi.

Yedi yaşındaki Eylül Gargil de ailesinin gönderdiği yardımların içerisine geçen hafta harçlıklarıyla aldığı kol saatini de koyarak depremzedelere destek verdi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞANACAĞINI BİLSEYDİM..."

Gargil, desteğini "Sevgili arkadaşlarım ben Eylül, hepinize çok geçmiş olsun, çok üzgünüm sizlerin yanınızda olamıyoruz ama tüm kalbim sizinle. Geçen hafta biriktirdiğim harçlıkla kendime kol saati aldım, size bu saati gönderiyorum böyle bir şey yaşanacağını bilseydim tüm harçlıkları size gönderirdim o yüzden üzgünüm, sizlerden özür dilerim. Bu yüzden bu yardımları gönderiyoruz. Bunu bulan ve gören arkadaşım sizi çok seviyorum." diye kaleme aldığı notla gönderdi.

Yardım malzemeleri, kolilere yerleştirilerek araçlarla deprem bölgesine gönderildi.

"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Küçük kızın yazdığı notu okuyan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da duygu dolu anlar yaşadı. Kesimoğlu, yardım kampanyasının sürdürdüklerini ifade etti ve kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını belirten Kesimoğlu, ifadeleri kullandı:

"Burada çok duygusal anlar da yaşıyoruz gerçekten. Elimde muhtemelen okuma yazmayı yeni öğrenen bir kız çocuğumuzun notu var. Bir kolinin içerisinden çıktı. Diyor ki, 'Biriktirdiğim haftalıklarımla kendime bir kol saati aldım. Keşke böyle bir felaketin yaşanacağını bilseydim saati almazdım buraya destek yapardım'. Ama evde toplamışlar bir sürü eşya bunu da kolinin içerisine koymuşlar. Etkilenmemek mümkün değil. Milli birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok güzel."