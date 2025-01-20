7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi

Kayseri Melikgazi ilçesinde Fatih Mahallesi Fetih sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda; iddiaya göre V.K., oğlu D.K.'yi tüfekle vurdu.

Yaralı D.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken baba V.K. ise kendisini eve kilitledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, V.K.'yi ikna etmeye çalıştı. V.K.; Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

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Ekiplerce düzenlenen operasyonla V.K. evden alınırken yaralı D.K.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.