Sinema salonlarında bu hafta 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Nicolas Cage’in başrolde olduğu gerilim türündeki “Sörfçü”, oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Aslı Bekiroğlu, Cemal Hünal’ın yer aldığı “Gülizar Yol Ayrımı”yer alıyor.

İşte o filmler:

Sörfçü

Yılalr sonra Avustralya’da deniz kenarındaki memleketine dönen bir adam, döndüğünde hiçbir şeyin aynı kalmadığını görür. Adam, çocukluğundaki plajın mutlak sahibi olduğunu iddia eden yerel sörfçülerden oluşan bir çete tarafından oğlunun önünde küçük düşürülür. Bu durumun ardından adam, sahilde kalmaya karar verir ve körfezi kontrol edenlere savaş ilan eder.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Lorcan Finnegan

Oyuncular: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim

Heidi

Alp Dağları’nın yamaçlarında büyükbabasıyla birlikte yaşayan 8 yaşındaki Heidi, mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün ormanda tuzağa yakalanmış bir dağ kedisiyle karşılaşan Heidi, hayatını tamamiyle değiştirecek maceraya tanık olur. Heidi, “Biber” adını verdiği yaralı yavruyu gizlice iyileştirirken, ormanı tehdit eden karanlık bir planı da öğrenir.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Tobias Schwarz

Oyuncular: Max Giermann

Johnny Puff: Buzda Macera

Sessiz ve huzurlu kıyı kasabası Taigasville, kötü niyetli bilim insanı Otto von Walrus tarafından buzlarla kaplı bir distopyaya dönüştürülmek üzeredir. Süper güçlerle donanmış dört cesur puffin kuşu ve onların karizmatik lideri Johnny Puff, bu tehdide karşı harekete geçer. Johnny Puff, zekası, cesareti ve sadık dostlarıyla dünyayı kurtarmak için gizli bir göreve atılır.

Tür: Animasyon, Aile, Macera

Yönetmen: Nestor F. Dennis

Oyuncular: Johnny Depp

Kadıköy Boğası

Film, Kadıköy Boğası’nn renkli hikayesini maceralarıyla beyaz perdede izleyiciyle buluşturuyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Oyuncular: Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi, İlayda Sumak

Gülizar Yol Ayrımı

Eşinin ansızın ortadan kaybolmasıyla sarsılan Hicabi, çocuklarıyla baş başa kalır. Ancak asıl yıkım, küçük oğlu Ali ve kardeşi Muharrem’in dere kenarında hayatını kaybetmesiyle gelir. Yaşanan bu faili meçhul cinayet, Hicabi’nin zaten yaralı kalbini dah da paramparça eder. Ancak kader, son darbeyi en hassas yerinden vurur ve kızı Gülizar’la yolları acı bir biçimde ayrılır. Aradan geçen yılların ardından Gülizar, bir savcı olarak doğup büyüdüğü köye geri döner. Geçmişin karanlıkta kalan sırları, onun başlattığı soruşturmalarla gün yüzüne çıkmaya başlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Sercan Muhammet

Oyuncular: İlker Aksum, Aslı Bekiroğlu, Cemal Hünal

Ölümle Oyun

Eğlenceli bir yolculuğa çıkan 4 genç, pişman olacakları bir yoldan geçene kadar her şey normaldir. Gençler, Kentucky ormanlarının derinliklerinde bir Cadılar Bayramı tema parkına rastlarlar ve kanlı tema parkının fazla gerçekçi olduğundan şüphelenmeye başlarlar. Ancak gençler bir cevap bulamadan yakalanırlar ve çok geçmeden kendilerini bu acımasız cazibenin bir parçası olarak bulurlar.

Tür: Korku

Yönetmen: Joshua Shreve

Oyuncular: Brad Bell, Fred Biggs, Lonnie Bloomburg

Zincirkıran

Eski zamanlarda, Anadolu’nun ücra bir köyünde, köylüleri öldüren bir katil, sonunda yakalanır. Köylüler onu zincirleyerek diri diri toprağa gömer. Yıllar sonra, ölen adamın bir akrabası bu olaya dayanamaz ve onun hakkında bir kitap yazar. Bu kitap, zemheri ayında katili yeniden dirilterek kanlı eylemlerine devam etmesini sağlar. Fakat Zincirkıran adı verilen lanetli varlık, yalnızca kitabı bulan ve içindeki ritüeli yerine getiren dört kişiyi öldürmektedir. Bir gün, yaşananlardan habersiz şekilde dolaşan Derya, bir eskici dükkanına girer ve bu uğursuz kitapla karşılaşır. Her ne kadar böyle şeylere inanmasa da kitap ilgisini çeker. Eskici, hikayeyi tüm detaylarıyla anlatsa da Derya kararından vazgeçmez. Kitabı satın alır ve bir an önce arkadaşlarıyla birlikte ritüeli gerçekleştirmek ister.

Tür: Korku

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Oyuncular: Buğra Ağalday, Adem Gürlek, Melisa Akaslan