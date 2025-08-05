7 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anayazı Mahallesinde M.S. isimli şahsın yapılan sorgulamasında; Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından toplamda 7 YIL 6 AY 18 GÜN kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.