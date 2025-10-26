Nesine 3. Lig 4. Grup'ta namağlup liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, İzmir derbisinde Altay'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede, gol sesi 59. dakikada geldi. Karşıyaka atağında Mücahit soldan hızla ceza alanına sokuldu. Mücahit'in yerden çevirdiği topa Yasin sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Altay, 88. dakikada skora denge getirdi. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Onur Efe’nin yerden şutunda top ağlara gitti: 1-1.
İki takım arasında 7 yıl sonra derbi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Karşıyaka 20 puanla namağlup olarak zirvedeki yerini korudu, Altay da puanını 6'ya yükseltti.