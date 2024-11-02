7 yıl sonra setlere dönmüştü! Sinem Kobal değişimiyle ağızları açık bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal fiziğini hala koruyor. 7 yılın ardından setlere geri dönmeye hazırlanan Kobal’ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Ünlü ismin kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf gündem oldu. Kobal’ın yüzündeki değişim ağızları açık bıraktı.

Selena dizisinin ardından setlere uzun bir süre ara veren ünlü isim bir süredir sadece eşi ve kızlarıyla zaman geçiriyordu.

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Set ortamında çalışmayı özlediğini her defasında belirten Kobal, 7 yılın ardından “Her Şeyin Başı Merkür” filmi ile setlere geri döndü. Ünlü ismin partneri ise Alp Navruz oldu.

DEĞİŞİMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ekranlardan uzak olan ünlü isim yalnız sosyal medyayı sıklıkla kullanıyor. Kobal’ın paylaştığı son fotoğraf karesi sosyal medyanın diline düştü. Ünlü ismin yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kobal'a bazı sosyal medya kullanıcıları, 'sana ne oldu?', 'ne yaptın kendine?', 'herkes aynı aynı', 'bütün ünlüler kendini çirkinleştirme yarışına girmiş' gibi yorumlar yapıldı.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü isim Türk oyuncu ve dizi yıldızı. Kobal, güzelliği ve oyunculuk yeteneği ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu Türk televizyonunda önemli bir yer edindi. Ayrıca reklam filmlerinde de yer alarak geniş bir kitleye ulaştı. Sinem Kobal, 2016 yılında futbolcu Kenan İmirzalioğlu ile evlendi.

SELENA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Zuhal Topal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Hazal Şenel, Gökhan Keser, Ümit Erdim, Hakan Altıner, Selda Özbek, Kayhan Yıldızoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer aldı.

DİZİNİN KONUSU

Selin, Leyla ve Nazlı, anne ve babalarını bir trafik kazasında kaybeder ve hayatları alt üst olur. Üç küçük kız annelerinden kalan üç beş parça eşya ve bir sandık dolusu hatıra defteri ile birlikte amcalarının yanına yerleşir. Amcanın huysuz karısı Aslı ve önceki evliliğinden olma kızı Kıvılcım, üç küçük kızı evde istemez. Üç öksüz kıza akıllara gelmedik eziyetler yapar. Üstelik bu eziyet okulda da müdür Fitnat Hanım ve küçük zengin şımarıklar tarafından da sürdürülür.

Selin, Leyla ve Nazlı Dünyada yapayalnız kaldıklarını düşünür.

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