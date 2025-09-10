7 yıldır parmak ucunda yürüyordu! Özel tedavi uygulandı, iyi haber geldi

Bayburt'ta 5 yaşından bu yana parmak ucunda yürüyen 12 yaşındaki çocuk, özel fizyoterapi programıyla normal yürüyüşüne kavuştu.

Bayburt Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde görevli fizyoterapist Banu Çiçek Doğan'ın uyguladığı özel tedavi programı sayesinde 5 yaşından beri idiyopatik parmak ucu yürüyüşü olan çocuk, 7 yıl sonra yeniden normal yürümeye başladı.

Tedavi sürecinde kaslara yönelik esneme, germe ve güçlendirme egzersizleri yapılan çocuğun yürüyüşü normale dönerken, kas kısalıklarında önemli ölçüde da azalma sağlandı.

