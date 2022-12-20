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7 yıldır Türkiye’de olduklarını söyleyen Suriyeli çocuk: Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler

7 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini söyleyen çocuğun sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Suriyeli çocuk “Kaçak mı geldiniz?” sorusuna “Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler” cevabını verdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 19:37
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7 yıldır Türkiye’de olduklarını söyleyen Suriyeli çocuk: Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler

7 yıldır Türkiye’de olduklarını söyleyen Suriyeli çocuk: Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler
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Vatandaş TV adlı YouTube kanalının Kadıköy'de yaptığı bir sokak röportajında Suriyeli bir çocuk 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Türk kimliğinin olduğunu söyledi.

Sultangazi'de bir okulda okuduğunu söyleyen çocuk, Suriye'de tanıdıkları ve akrabalarının olduğunu ancak onlardan haber almadığını söyledi.

Muhabirin "Baban burada ne iş yapıyor? " sorusuna cevap veren çocuk "Terzi olarak çalışıyor, mont dikimi..." ifadelerini kullandı.

Muhabir "Kaçak yollarla mı geldiniz buraya? " sorusunu yöneltince, çocuk kaçak yollarla gelmediklerini ve Türk kimliklerinin olduğunu söyledi ve aile fertlerinin hepsinde de kimlik olduğunu söyledi.

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