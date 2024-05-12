7 yıllık sır perdesi aralandı: Aile meclisi kararıyla infaz edildi

Kaynak: İHA
7 yıllık sır perdesi aralandı: Aile meclisi kararıyla infaz edildi
Kocaeli’de 2017’den bu yana kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'ın, aile meclisi kararıyla ormanda öldürülüp, gömüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli’de Güneş Yıldıztan isimli kadın, 2017 yılının Aralık ayında M.A. isimli erkekle birlikte polise başvurarak eşi Nihat Yıldıztan’ın kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle evden kaçtığını söyledi.

Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle tedbir alınmasını isteyen Yıldıztan, bir süre sonra ise yerleştirildiği kadın sığınma evinden kaçtı.

Öldürülme ihtimaline ilişkin başlatılan soruşturmada Yıldıztan’ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıklarından oluşan 50’den fazla kişinin ifadesi alındı.

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AİLE MECLİSİNDE İNFAZ KARARI

Emniyet ekipleri, ulaşılan deliller doğrultusunda o dönem M.A. ile kaçtığı iddia edilen Yıldıztan’ın aile meclisi tarafından infaz edildiği şüphesiyle İstanbul, Kocaeli ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İnfaz kararının alındığı aile meclisinde yer alan ve bilgisi olduğu halde ölümü sakladıkları öne sürülen 26 şüpheli operasyonlarda gözaltına alındı.

Aralarında Güneş Yıldıztan’ın 4 kardeşinin de bulunduğu 14 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan kişilerin ifadelerinde, Güneş Yıldıztan’ın infaz edildiğini bildikleri, bu kararın aile meclisinde alındığı ve Körfez ilçesindeki ormanlık alanda öldürüldüğüne ilişkin bilgiler verdikleri kaydedildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Güneş Yıldıztan’ın eşi Nihat Yıldıztan’ın da olduğu 12 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen genç kadının cansız bedenine ulaşmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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