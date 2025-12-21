Sarıçam ormanlarının arasında yer alan uzun pistleri ve ünlü kristal karıyla ziyaretçileri büyüleyen merkezde, 2. etap pistlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Merkeze akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ile kızak kaymanın tadını çıkarıyor. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve toplam 30 kilometreye varan farklı uzunluklarda 10 pist hizmet veriyor.

Kayak eğitmeni Mustafa Nar, kayak yapmak için tüm koşulların uygun olduğunu belirtti.Nar, hafta sonu yoğunluğuna dikkat çekerek, "Sezonu açtık, pistlerimiz çok iyi, hava mükemmel. Hafta sonu insanlar yavaş yavaş akın etmeye başladı." dedi.