Olay, Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın 70 metre yüksekliğindeki bacasına temizlik için çıkan 2 işçi, iskelenin çökmesiyle baca içerisinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 90 metrelik merdivenli araçla bacanın üst kısımlarına doğru çıkarak işçilere ulaştı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmaların ardından işçiler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen işçiler, tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.