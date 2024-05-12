70 milyon Euroluk çılgın teklif

Premier Lig'de önümüzdeki sezon için şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen Tottenham, transfer piyasasında aktif bir şekilde yer alıyor.

İngiltere medyasına yansıyan bilgilere göre; Tottenham, Barcelona'da büyük beklentiler yaratan Raphinha'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

Kulübün, bu Brezilyalı yıldız için 70 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır olduğu kaydedildi.

BARCELONA TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI

Raporlara göre, Barcelona'nın da Raphinha için uygun bir teklif gelmesi durumunda satışa onay vereceği belirtiliyor.

PREMIER LİG'E GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN

Leeds United'dan Barcelona'ya geçiş yapan Raphinha'nın, Premier Lig'e dönüş yapmaya olumlu baktığı ifade ediliyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Raphinha, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 35 maçta 9 gol atıp, 12 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.