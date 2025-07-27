70 yaş üstü sürücülere yeni zorunluluk gündemde!

Yaşları ilerleyen sürücülerin refleks kayıpları nedeniyle yaşadığı kazalar, trafik kazalarının en yaygın nedenleri arasında gösteriliyor.

Bu nedenle de Avrupa Birliği (AB), 15 Temmuz'dan itibaren İspanya'da B sınıfı ehliyetlerde 75 yaşın üstündeki sürücülerin trafiğe çıkışını yasakladı. 70 yaşından sonra sürücülere her 2 yılda bir yapılan rutin sağlık kontrolü ise 65 yaşa indirildi.

BİR ADIM DA İNGİLTERE'DEN GELDİ

İngiltere'de 70 yaş üzeri sürücülerin ehliyetlerini yenilemek için şu an herhangi bir resmi testten geçmeleri gerekmiyor. Sürücüler, sadece kendilerinin hala sürüşe uygun olduğunu beyan ederek DVLA'ya (Karayolu ve Araç Lisanslama Kurumu) başvurarak ehliyetlerini yenileyebiliyor. Ancak bu sistem, artan eleştirilerin odağı haline geldi.

Yeni bir uygulama talebi, yaşlı sürücülerin her iki yılda bir zorunlu göz testine tabi tutulması için hükümete çağrıda bulunuyor. David Powell tarafından başlatılan bu Parlamento dilekçesi, özellikle yaşlı sürücüler arasında görme sorunlarının zamanla fark edilmeden ilerlemesine dikkat çekiyor.

GÖZ TESTİ ZORUNLU HALE GELSİN ÇAĞRISI

Dilekçede şu ifadelere yer veriliyor:

"Hükümetin, 70 yaş üzerindeki tüm sürücülere her 2 yılda bir zorunlu göz testi şartı getirmesini istiyoruz. Ayrıca bir kişinin görme yetisi yasal sürüş sınırlarının altındaysa, aile hekimleri veya göz doktorlarının DVLA'yı bilgilendirmesi yasal zorunluluk olmalı."

Powell, mevcut sistemde bu sorumluluğun sürücüye ait olduğunu vurguluyor ve bu sistemin etkisiz olduğunu savunuyor:

"Şu anda DVLA'nın göz testi sonuçlarını kontrol edebileceği bir mekanizma yok. O yüzden bu sorumluluğun bireyden alınarak uzmanlara verilmesi daha mantıklı."

Dilekçe şu ana kadar 100'den biraz fazla imza topladı. Ancak resmi bir hükümet yanıtı için en az 10.000 imza, konunun Parlamento'da tartışılması için ise 100.000 imza gerekiyor...

TÜRKİYE'DE 80 YAŞ ÜSTÜNE ZORUNLU

Öte yandan Türkiye'de yürürlükte olan düzenlemede sürücüler, 65 yaşından sonra trafikte aktif araç sürebilmek için ayrıca denetimlere tabii tutuluyor. Şu anda Türkiye'de sürücüler için geçerli bir üst yaş sınırı yok ancak 80 yaşını aşan ehliyet sahiplerine her 2 yılda bir kez sağlık muayenesi yapılması zorunlu kılınmış durumda.