70 yaşındaki adam bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Asma Mahallesi Kömürlü Sokak üzerinde bir vatandaş, yalnız yaşayan 70 yaşındaki komşusu Kamil Gezer'den haber alamayınca evine bakmaya geldi.

Cep telefonu ile Gezer'i arayan komşusu telefonun sesinin evden geldiğini fark edince bir terslik olduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen ekipler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile içeri girerek evde yaşlı adamı aradı. Kamil Gezer, evinin banyosunda bıçaklanmış halde bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Emniyet ekipleri, arama köpeği ile evin içinde ve çevresinde arama yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler elde ettikleri bütün bulguları delil olarak topladı.

Yaşlı adamın cansız bedeni ceset torbasına konularak cenaze aracına taşındı. Gezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışmaya başlattı.