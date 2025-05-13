70 yaşındaki arkadaşını boynuna balta vurarak öldürdü Sivas’ta çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA
70 yaşındaki arkadaşını boynuna balta vurarak öldürdü Sivas’ta çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Sivas’ta iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu boynundan baltayla vurularak yaralanan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında meydana geldi. Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., elinde bulunan baltayla Enver Yaman’ın boyun kısmına vurdu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Y.D., gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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70 yaşındaki arkadaşını boynuna balta vurarak öldürdü Sivas’ta çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
70 yaşındaki arkadaşını boynuna balta vurarak öldürdü Sivas’ta çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü