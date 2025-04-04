70 yaşındaki emekli vatandaş iş buldu! İş arıyorum ilanı yürekleri dağlamıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
70 yaşındaki emekli vatandaş iş buldu! İş arıyorum ilanı yürekleri dağlamıştı

Beşiktaş'ta iş ilanı asan 70 yaşındaki vatandaşın hali yürekleri dağlamıştı. İş insanı Dinçer Azaphan, yaşlı vatandaşın Tunç Holding'de işe başladığını duyurdu.

Beşiktaş’ta 70 yaşındaki Mustafa’nın “İş arıyorum” ilanı kısa sürede gündem olmuştu.

“Sağlık sorunum yok, 4-5 saat çalışabilirim” yazan not, emeklilerin geçim mücadelesini bir kez daha gözler önüne sermişti.

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70 yaşındaki Mustafa adlı vatandaş, geçim sıkıntısı nedeniyle iş aradığını belirttiği notunda, yetkinliklerini ve çalışma isteğini sıraladı. “Kaynak, tesisat ve çatı işlerinden anlarım, bahçe bakımı yaparım. Sağlık sorunum yok, günde 4-5 saat çalışabilirim” sözleri adeta emeklilerin halini özetler nitelikteydi.

Mustafa’nın bu çabasını fark edenler, ilanı sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaştırdı.

Gazeteci İzzet Çapa, ilanı görüp duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Küçük bir kâğıtta büyük bir hayat gizli. 70 yaşında bir insan, dinlenmek yerine geçim derdinde. Bu, sadece onun çaresizliği değil, toplumun vicdanına tutulmuş bir ayna.” Çapa’nın paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilip yorumlandı.

İŞ BULDU

İş insanı Dinçer Azaphan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ta iş ilanı asan 70 yaşındaki vatandaşın Tunç Holding'de işe başladığını duyurdu.

Yaşlı vatandaşla birlikte fotoğrafını paylaşan Azaphan şu ifadeleri kullandı:

Mustafa abimize ulaştık yemeğimizi yedik çayımızı içtik, yeni işi hayırlı olsun

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