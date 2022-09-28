70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

8 ders alacakFahrettin Güngör, AA muhabirine, 8 dersi kaldığı için mezun olamadığını, yıllarca üniversite eğitimini tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.Kitap okumayı sevdiği ve öğrenmeye hevesli olduğu için eğitimini tamamlamakta zorlanmayacağını düşündüğünü aktaran Güngör, "Okumanın yaşı yok" sözüne en iyi örneğin kendisi olduğunu vurguladı. Güngör, "Benim bu hevesim ve azmim inşallah gençlere de örnek olacaktır." dedi.Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Güngör, şunları kaydetti:"Bugün bir şans doğdu uzun yıllar sonra. Ben de o şansı değerlendirmek için 70 yaşında dahi olsam okulumu tamamlamak üzere İstanbul'a geldim. Tatlı bir mutlulukla güler yüzlerle karşılaşıyorum. Kimin haberi olsa gözleri ışıldıyor. 70 yaşındaki birisinin hem de huzurevinde kalarak okuluna devam etmek isteyişinin çok iyi bir şekilde karşılandığını hissettim. Tabii ki bendeki mutluluk daha fazla. Çok memnunum konumumdan. Şimdi asıl hedefim okulu tamamlamak. Ondan sonra ne olur, onun planlamasını yapmadım ama fırsat olursa belki bir şeyler yapabilirim. Benim ilk düşüncem yarım bıraktığım okulumun diplomasını duvara asmaktır."