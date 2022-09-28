70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Gerekli düzenlemelerin ardından İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanan Güngör, huzurevi idaresi tarafından düzenlenen törende kendisi için hazırlanan pastayı kesti, arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı ve kaydını yaptırmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesinin yolunu tuttu.8 ders alacakFahrettin Güngör, AA muhabirine, 8 dersi kaldığı için mezun olamadığını, yıllarca üniversite eğitimini tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.Kitap okumayı sevdiği ve öğrenmeye hevesli olduğu için eğitimini tamamlamakta zorlanmayacağını düşündüğünü aktaran Güngör, "Okumanın yaşı yok" sözüne en iyi örneğin kendisi olduğunu vurguladı. Güngör, "Benim bu hevesim ve azmim inşallah gençlere de örnek olacaktır." dedi.