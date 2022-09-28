28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • 70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Yaklaşık 43 yıl önce babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Kahramanmaraşlı 70 yaşındaki Fahrettin Güngör, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan yasal düzenlemenin ardından yeniden üniversiteli oldu.

Galeri Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 17:01
Takip Et
1/8
70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Lise eğitimini tamamlayarak 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Güngör, bir süre sonra bölümünü değiştirmek istedi ve yeniden sınava girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yerleşen Güngör, 1979 yılında 4'üncü sınıf öğrencisiyken babasının vefatı nedeniyle memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayan Güngör, okulu bırakarak babasının işlerini devraldı.

2/8
70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Yaklaşık 10 yıl ticaretle uğraşan, 1989'da Almanya'ya giderek bir kimya fabrikasında çalışan Güngör, 1994'te memlekete dönüş yaptı.

3/8
70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Ticaret hayatının ardından Güngör, yaklaşık 7 yıl önce Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti.

4/8
70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Bu süreçte okuma ve öğrenme hevesi hiç geçmeyen Güngör, Yükseköğretim Kurulunun kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesinin ardından üniversite eğitimini tamamlamaya karar verdi.

5/8
70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Gerekli düzenlemelerin ardından İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanan Güngör, huzurevi idaresi tarafından düzenlenen törende kendisi için hazırlanan pastayı kesti, arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı ve kaydını yaptırmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesinin yolunu tuttu.8 ders alacakFahrettin Güngör, AA muhabirine, 8 dersi kaldığı için mezun olamadığını, yıllarca üniversite eğitimini tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.Kitap okumayı sevdiği ve öğrenmeye hevesli olduğu için eğitimini tamamlamakta zorlanmayacağını düşündüğünü aktaran Güngör, "Okumanın yaşı yok" sözüne en iyi örneğin kendisi olduğunu vurguladı. Güngör, "Benim bu hevesim ve azmim inşallah gençlere de örnek olacaktır." dedi.

6/8
70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

8 ders alacakFahrettin Güngör, AA muhabirine, 8 dersi kaldığı için mezun olamadığını, yıllarca üniversite eğitimini tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.Kitap okumayı sevdiği ve öğrenmeye hevesli olduğu için eğitimini tamamlamakta zorlanmayacağını düşündüğünü aktaran Güngör, "Okumanın yaşı yok" sözüne en iyi örneğin kendisi olduğunu vurguladı. Güngör, "Benim bu hevesim ve azmim inşallah gençlere de örnek olacaktır." dedi.Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Güngör, şunları kaydetti:"Bugün bir şans doğdu uzun yıllar sonra. Ben de o şansı değerlendirmek için 70 yaşında dahi olsam okulumu tamamlamak üzere İstanbul'a geldim. Tatlı bir mutlulukla güler yüzlerle karşılaşıyorum. Kimin haberi olsa gözleri ışıldıyor. 70 yaşındaki birisinin hem de huzurevinde kalarak okuluna devam etmek isteyişinin çok iyi bir şekilde karşılandığını hissettim. Tabii ki bendeki mutluluk daha fazla. Çok memnunum konumumdan. Şimdi asıl hedefim okulu tamamlamak. Ondan sonra ne olur, onun planlamasını yapmadım ama fırsat olursa belki bir şeyler yapabilirim. Benim ilk düşüncem yarım bıraktığım okulumun diplomasını duvara asmaktır."

7/8
70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Bahçelievler Huzurevinde misafir olarak kalan Güngör, yıllar sonra yeniden okula başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.Üniversitede kendisine "amca", "dede" diyenlerin olacağını ifade eden Güngör, "Okulu yarım bırakma ve bunun galiba ezikliğini yaşadım. Bitirmek istiyorum, artık o mutluluğu tatmak istiyorum. Kısa bir süre sonra bendeki azmi ve isteği gördüklerinde ve benim de iyi öğrenci olduğumu anladıklarında sonuçta ben de onların arkadaşları olarak sınıfa devam edeceğim diye bir his var içimde. Herkese mesleği ne olursa olsun eğitimlerini tamamlamalarını ve ondan sonra daha kolay olacağını varsayarak tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

8/8
70 yaşındaki huzurevi sakini üniversite için İstanbul'un yolunu tuttu

Yurtta değil huzurevinde kalacakAile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya da Güngör'ün bu hamlesinin gençlere iyi bir örnek olacağını söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu tür girişimlere tam destek verdiğine dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:"Kıymetli büyüğümüzü 70 yaşında İstanbul'a yolcu etmek bizi hüzünlendirdiği gibi gerçekten gururlandırıyor da... İlerleyen günlerde İstanbul'dan misafir olarak geldiğinde Kahramanmaraşlı gençlerle buluşturmak istiyoruz. Fahrettin amca bütün yaşlılarımız gibi kıymetli bir büyüğümüz. Bu affın çıkmasını gerçekten bekliyordu, çıkmasaydı sınava tekrar hazırlanmak istediğini belirtiyordu. İstanbul İl Müdürlüğümüz ile de koordine olduk ve Fahrettin amcamız İstanbul'da huzurevlerinde misafir olarak orada ikametine devam edecek."(AA)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
1
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
2
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
3
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
4
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
5
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
6
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
7
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿ İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿ İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿ İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü
﻿İranlı Mahsa Emini'nin ölümü İspanya'da protesto edildi
﻿İranlı Mahsa Emini'nin ölümü İspanya'da protesto edildi
﻿İranlı Mahsa Emini'nin ölümü İspanya'da protesto edildi
﻿AKP Elazığ İl Başkanı kaza yaptı
﻿AKP Elazığ İl Başkanı kaza yaptı
﻿AKP Elazığ İl Başkanı kaza yaptı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Sessiz istifa yayılıyor. Gençleri bekleyen büyük tehlike. Sessiz istifaya sessiz kovma başladı
﻿Sessiz istifa yayılıyor. Gençleri bekleyen büyük tehlike. Sessiz istifaya sessiz kovma başladı
﻿Sessiz istifa yayılıyor. Gençleri bekleyen büyük tehlike. Sessiz istifaya sessiz kovma başladı
﻿Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü
﻿Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü
﻿Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Mehmet Dinçerler, Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendi. Hülya Avşar bakalım bu işe ne diyecek
﻿Mehmet Dinçerler, Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendi. Hülya Avşar bakalım bu işe ne diyecek
﻿Mehmet Dinçerler, Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendi. Hülya Avşar bakalım bu işe ne diyecek
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
﻿Öldürülen eski Japon Başbakanına 2,5 ay sonra cenaze töreni. Küllerini eşi taşıdı
﻿Öldürülen eski Japon Başbakanına 2,5 ay sonra cenaze töreni. Küllerini eşi taşıdı
﻿Öldürülen eski Japon Başbakanına 2,5 ay sonra cenaze töreni. Küllerini eşi taşıdı
﻿Çat Barajı'ndaki yüzen adalar karaya oturdu
﻿Çat Barajı'ndaki yüzen adalar karaya oturdu
﻿Çat Barajı'ndaki yüzen adalar karaya oturdu
﻿Hangi burç hangi hastalıklara yatkın
﻿Hangi burç hangi hastalıklara yatkın
﻿Hangi burç hangi hastalıklara yatkın
﻿Prensle evlenen Mersinli Hande Macit Prenses oldu. Prensin bakışlarını herkes fark etti
﻿Prensle evlenen Mersinli Hande Macit Prenses oldu. Prensin bakışlarını herkes fark etti
﻿Prensle evlenen Mersinli Hande Macit Prenses oldu. Prensin bakışlarını herkes fark etti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿Oyuncu Fatma Büşra Ayaydın film setlerine veda edip tesettüre girdi. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızıydı
﻿Oyuncu Fatma Büşra Ayaydın film setlerine veda edip tesettüre girdi. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızıydı
﻿Oyuncu Fatma Büşra Ayaydın film setlerine veda edip tesettüre girdi. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızıydı
﻿Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor
﻿Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor
﻿Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.