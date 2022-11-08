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Reklamda görüp verdiği sipariş hayatını kabusa çevirdi

70 yaşındaki Mehmet Önder, televizyonda reklamını görüp sipariş verdiği ağrı kesici sonrası kabusu yaşadı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 09:45
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70 yaşındaki Mehmet Önder, reklamda görüp verdiği sipariş hayatını kabusa çevirdi

Reklamda görüp verdiği sipariş hayatını kabusa çevirdi
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Türlü yollarla insanların milyonlarını alan dolandırıcılar bu kez ağrı kesici krem ve termal otel üzerinden vurgun yaptı.

Show Haber'de aktarılanlara göre, İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Önder, televizyonda gördüğü bir ağrı kesici kremden sipariş verdi. Ancak kremin yanında bir de Yalova'da termal otele ait olduğu yazan ve 2 gün ağırlama içeren bir davetiye geldi.

DEVRE MÜLK YALANIYLA HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRDİLER
Yalova'ya gittiğinde ise kendisine devre mülk teklif edildiğini öne süren Önder, kâr edeceğini düşünerek kredi çekti, evini sattı. Yaşlı adamın gözünü boyayan dolandırıcılar hep daha pahalı devre mülkü sattıktan sonra 4-5 kat para kazanacağını vaat etti.



3,5 MİLYON LİRASI GİTTİ! "KAN KUSTURDULAR"
Hayatı altüst olan, yuvası dahi yıkılan yaşlı adam olayı şöyle anlattı:
Bizi davet ettiler Yalova'ya, dolandırıcılık orada başladı. 'Sizi şehit ve gazi yakını gösterirsek 14 bin 800 liraya burayı vereceğiz' dediler. 29 bine göre cazip geldi. Keşke gelmeseydi, almasaydım. İmza attım, vekaletname verdim. Kredi çektik, evi sattık, 3 milyon 450 bin lira param gitmiş vaziyette, dolandırıldım. Tehditler, ölümler.. Her şey başımda şu anda. Kan kusturdular.

ELİNDE HİÇBİR ŞEY KALMADI
İddiaya göre önce Yalova'daki termal otel dolandırıcıları yaşlı adamın önce paralarını aldı, sonra da başka firmalar defalarca kredi çektirdi. Bu süreçte Mehmet Önder, İstanbul'da ne kadar malı mülkü varsa hepsini ve paralarını kaptırdı. Yuvası yıkılan ve boşanma davasını bekleyen yaşlı adam şikayetçi oldu ancak alacaklılar da bir yandan arayamaya devam ediyor.

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