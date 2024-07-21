70 yaşındaki milli sporcu Ali Bıdı yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası Yarışları'na 75-80 yaş kategorisinde katılan Bıdı, yarış esnasında bisikletten düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri, yarış alanında ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bıdı'yı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi acil servisine kaldırdı. Federasyon yetkilileri de hastaneye giderek Ali Bıdı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan kontrollerde Bıdı'nın omuzunda ve üç kaburgasında kırık tespit edildi ve ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası yaşadıklarını anlatan Ali Bıdı, "Yokuş aşağı 60 km hızla iniyordum. Arka teker patladı. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve yere düştüm" dedi. 'Demir Adam' olarak bilinen Bıdı, her yıl katıldığı triatlonlarda birincilik almasıyla tanınıyordu.