70 yaşındaki Mustafa Amca’nın iş ilanı yürekleri dağladı. Dram duvara yansıdı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir duvara asılan iş ilanı, görenleri duygulandırdı. 70 yaşındaki Mustafa adlı vatandaş, geçim sıkıntısı nedeniyle iş aradığını belirttiği notunda, yetkinliklerini ve çalışma isteğini sıraladı. “Kaynak, tesisat ve çatı işlerinden anlarım, bahçe bakımı yaparım. Sağlık sorunum yok, günde 4-5 saat çalışabilirim” ifadeleriyle yazılan ilan, emekli maaşlarının yetersizliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Mustafa’nın bu çabasını fark edenler, ilanı sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaştırdı.

Gazeteci İzzet Çapa, ilanı görüp duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Küçük bir kâğıtta büyük bir hayat gizli. 70 yaşında bir insan, dinlenmek yerine geçim derdinde. Bu, sadece onun çaresizliği değil, toplumun vicdanına tutulmuş bir ayna.” Çapa’nın paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilip yorumlandı.

Türkiye’de emekli maaşlarının düşük olması, yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak gündemde. Resmi verilere göre, milyonlarca emekli, asgari ücretin bile altında gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Mustafa’nın ilanı, bu gerçeğin somut bir yansıması oldu. İlanın asıldığı sokakta yaşayanlar, yaşlı adamı tanımadıklarını ancak bu durumun herkesi üzdüğünü ifade etti.

Sosyal medya kullanıcıları ise duruma tepkisiz kalmadı. Kimileri devletin emeklilere daha fazla destek sağlaması gerektiğini savunurken, bazıları Mustafa’ya iş teklifinde bulundu. Beşiktaş Belediyesi’nin konuyla ilgili bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu. Mustafa’nın hikâyesi, bir yandan dayanışmayı körüklerken, diğer yandan sistemsel sorunlara dikkat çekti.