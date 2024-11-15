70 yıllık köklü yatırım şirketi, blokzinciri partnerini seçti

Wall Street’in köklü yatırım şirketlerinden biri olan ve 70 yılı aşkın geçmişiyle farklı varlık sınıflarında yatırım çözümleri sunan VanEck; Bitcoin, Ethereum ve Solana blokzincirlerindeki finansal ürünlerinin ardından, yeni ürünüyle son yılların en hızlı büyüyen Katman-1 blokzinciri Sui’ye güç veren yerel token SUI’ye de erişim olanağı sunmaya başladı. VanEck, tamamen teminatlandırılmış bu yeni finansal araçla, sektör lideri performansı ve sonsuz yatay ölçeklenebilirliğiyle tanınan Katman-1 blokzincirinin arkasındaki token olan SUI’ye erişim imkanı sundu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Sui Vakfı Pazarlama Müdürü Gap Kim, “VanEck’in SUI tabanlı bir finansal ürün geliştirmesi, Sui ekosistemi için oldukça önemli bir gelişme ve aynı zamanda Sui’nin teknolojisine ve uzun vadeli vizyonuna dair bir güvenoyu niteliği taşıyor. Copper, Zero Hash, Fordefi gibi hizmetlerle kurduğumuz ortaklıkların, USDC, AUSD ve USDY gibi stabilcoin’lerin entegrasyonu gibi gelişmelerin ardından VanEck’in SUI tercihi, ekosistemimize duyulan kurumsal güvenin son göstergesi” diye konuştu.

CÜZDANDA TUTMADAN SUI’YE ERİŞME OLANAĞI

2024'ün başında piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF'lerden birinin de ihraççısı konumundaki VanEck, son yıllarda merkeziyetsiz finansa alan açarak kripto tabanlı ürün portföyünü genişletti. SUI tabanlı yeni ürün de milyonlarca kişiye artık SUI’yi bir kripto cüzdanında tutmaya gerek almadan SUI’ye erişebilme olanağı sağladı. VanEck, referans verilen SUI token’larını her bir notun kapsadığı regüle edilmiş bir saklama ortamında tutarak, ürünün değerinin altta yatan token’ların değerini izlemesini sağlıyor. Bu sayede, tıpkı diğer kripto tabanlı yatırım ürünlerinde olduğu gibi VanEck’in SUI destekli ürünü de kullanıcıların SUI’ye kolayca yatırım yapmasını ve yatırımlarını elden çıkarabilmesini olanaklı hale getiriyor.

“EN GELİŞMİŞ BLOKZİNCİRİ AĞLARINDAN BİRİ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan VanEck Kripto Uzmanı ve Ürün Yöneticisi Menno Martens, “Bu ürünü, büyüyen dijital varlık yatırım ürünleri portföyümüzün bir parçası olarak tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Sektör lideri olarak kanıtlanmış geçmişi, sektörel itibarı, inovatif yaklaşımı ve ortaya koyduğu teknolojik gelişmeler, Sui’yi portföyümüzde yer alması gereken bir sonraki mantıklı ürün hâline getirdi. Bu gelişmenin yatırımcılara bugün mevcut olan en gelişmiş blokzinciri ağlarından birine erişmek için benzersiz bir fırsat sunacağına inanıyoruz” dedi.

KİLİTLİ DEĞERİ %430, DEFİ HACMİ %692 ARTTI

Geçtiğimiz haftalarda blokzinciri üzerindeki toplam kilitli değeri (TVL) 1 milyar doları aşan Sui ekosisteminin %430 TVL artışı kaydettiğini hatırlatan Gap Kim, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bu süreçte merkeziyetsiz finans hacmi de %692 arttı. Ağustos 2024’te dünyanın en büyük kripto varlık yöneticilerinden biri olan Grayscale, Grayscale® Sui Trust’ı piyasaya sürdü. VanEck de yatırım sektörünün güvenilir liderlerinden biri. VanEck’in DeFi ve geleneksel finansın kesişim alanındaki liderlik konumu, Sui blokzincirine ve Sui etrafındaki ekosisteme yönelik artan kurumsal ilgiyi vurguluyor.”