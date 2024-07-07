700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak

ÇİN’DEN İTHAL ARAÇLARA YÜZDE 40 VERGİ

Bir diğer yeni uygulama ise 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek. Resmi Gazete’de 8 Haziran’da yayımlanan karara göre, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi getirildi. Ayrıca, bu araçlar için en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.