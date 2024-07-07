700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak

700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
Kaynak: Haber Merkezi

Sıfır otomobilde beklenen tarih geldi! Otomotiv sektörü bu iki güne dikkat kesildi.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 1

Avrupa Birliği’nin (AB) zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) yarın devreye alınacak. Bununla birlikte, 8 Temmuz Pazartesi günü Çinli otomobillere ilave gümrük vergisi de uygulanmaya başlanacak.

Otomobil pazarında dengeleri değiştirecek hamleler peş peşe geliyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan kararlar yarın ve Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Bir süredir zararına kampanyalı satış yapılmasına rağmen, bu yeni adımların sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 2

STOKLARDA ON BİNLERCE ARAÇ BEKLİYOR

Herkesin beklediği o tarih geldi. 7 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) uygulaması yürürlüğe girecek.

Bu tarihten itibaren markalar, ellerindeki GSR özelliği taşımayan otomobilleri, bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde satabilecek.

Sektör temsilcileri, markaların elinde GSR özelliği taşımayan 50 binden fazla araç stoku olduğunu belirtiyor. Bu durumun, otomotiv pazarında önemli değişikliklere neden olması bekleniyor.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 3

ULUSAL TİP ONAYI İLE ÜRETİLENLER İÇİN 2 AYLIK EK SÜRE

Ancak, geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla uygulamada kapsam esnetildi. Ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için bu tarih 31 Ağustos'a ertelendi. Bu esneme sadece yerel üretim araçlar için geçerli olup, ithal otomobiller için ise yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 4

ÇİN’DEN İTHAL ARAÇLARA YÜZDE 40 VERGİ

Bir diğer yeni uygulama ise 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek. Resmi Gazete’de 8 Haziran’da yayımlanan karara göre, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi getirildi. Ayrıca, bu araçlar için en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 5

İLK 5 AYDA 40 BİNE YAKIN SATIŞ

Türkiye’de satış yapan Çinli marka sayısı 10’u aşarken, bu markalar toplam pazardaki payını yüzde 10 seviyelerine yükseltti. En fazla satış ise yerli markaları da geride bırakan Chery’den geldi. Çinli markaların pazardaki yükselişi, yeni vergilerin yürürlüğe girmesiyle nasıl etkileneceği merak konusu.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 6

700 BİN LİRALIK ZAM BEKLENTİSİ

Böylece yüzde 10 mevcut verginin üzerine yüzde 40 ek gümrük vergisi, KDV ve ÖTV eklenince, Çinli otomobillerde fiyat artışlarının 400-700 bin TL aralığında olabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, bu durumda markaların Türkiye’ye yönelik üretim planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabileceğini vurguluyor.

Dün Resmi Gazete'de de bu yönde bir kararın duyurulması sektördeki gelişmeleri yakından takip edenler için önemli bir adım oldu.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 7

YATIRIM YAPAN ÇİNLİ VERGİDEN MUAF OLACAK

Çinli otomobil markalarına yönelik Türkiye'de yatırım yapma kapısını açan yeni karara göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatı gümrük muafiyetinden yararlanacak.

Bu uygulama sayesinde Türkiye'ye yatırım yapacak olan firmalar, söz konusu ek mali yükümlülükten muaf tutulacaklar.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 8

PİYASADA 2 YENİ KARAR ÖNCESİ SATIŞLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Otomotiv pazarında Haziran ayında yıllık bazda bir gerileme görülmesine rağmen satışlar 100 bin barajını aştı. 2023 yılı Haziran ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adet satış gerçekleşti. Bu satışları etkileyen önemli faktörlerden biri, yaklaşan iki önemli kararın yürürlüğe girmesi oldu.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 9

İLK YARIYILDA SATIŞLAR 600 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu.

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700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak 10
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