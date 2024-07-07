700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak

STOKLARDA ON BİNLERCE ARAÇ BEKLİYOR
Herkesin beklediği o tarih geldi. 7 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) uygulaması yürürlüğe girecek.
Bu tarihten itibaren markalar, ellerindeki GSR özelliği taşımayan otomobilleri, bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde satabilecek.
Sektör temsilcileri, markaların elinde GSR özelliği taşımayan 50 binden fazla araç stoku olduğunu belirtiyor. Bu durumun, otomotiv pazarında önemli değişikliklere neden olması bekleniyor.