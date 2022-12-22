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700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Galeri Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 21:29
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700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

DHA’nın haberine göre; Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

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700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.

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700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

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700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

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700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

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700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

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