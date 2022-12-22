700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

DHA’nın haberine göre; Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.