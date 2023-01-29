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Bir dönemin ünlü çocuk oyuncusu hayatını kaybetti

Bir dönemin çocuk oyuncularından olan Lance Kerwin'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Lance Kerwin, 62 yaşında hayatını kaybetti. Kerwin'in ölüm haberini kızı Savanah Kerwin duyurdu.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:46
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70'li yılların çocuk oyuncusu Lance Kerwin hayatını kaybetti.

Bir dönemin ünlü çocuk oyuncusu hayatını kaybetti
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70'li yıllarda rol aldığı dizi ve film projeleri ile adından söz ettiren ve küçük yaşlarda yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Lance Kerwin'den hayranlarını üzen haber geldi. Bir dönemin ünlü çocuk oyuncusu Lance Kerwin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi Kerwin'in kızı Savanah Kerwin duyurdu. 62 yaşında vefat eden Lance Kerwin'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

LANCE KERWIN KİMDİR?

Lance Kerwin, 1974'te 15 yaşındayken, Stephen King'nin 'Salem's Lot'unun ilk televizyon dizisi uyarlamasında oynayarak adını duyurmuştu. Kerwin, dizide kasabasını kötü vampirlere karşı savunmaya yardım eden 'Mark Petrie' karakterini canlandırmıştı.

1980'li yıllarda da birçok dizi ve filmde rol alan Lance Kerwin'in yer aldığı projeler arasında 'The Family Holvak', 'Shazam!', 'Wonder Woman', 'The Bionic Woman', 'Insight', 'A Killer in the Family', 'The Mysterious Stranger', 'Reflections of Murder', 'Final Verdict', 'The Forgottten Kennedy' bulunuyordu.

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