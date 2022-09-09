70'li yılların demir 5'liği geliyor. Esnaf ile Nebati arasında ilginç diyalog. Bunu yapmak da AKP'ye nasip olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Nebati daha sonra esnafla görüştü. Tavuk döner satışı yapan bir esnafla Nebati arasındaki ilginç diyalog kameraya yansıdı.

Esnaf, Nebati’den madeni para talebinde bulundu. Esnaf, “Esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz.” dedi.

Bakan Nebati’nin “Biraz basalım mı?” diye sormasının ardından çalışan da “Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?” dedi. Bakan Nebati ise gülerek “Yağdıralım” karşılığını verdi.