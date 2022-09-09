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70'li yılların demir 5'liği geliyor. Esnaf ile Nebati arasında ilginç diyalog. Bunu yapmak da AKP'ye nasip olacak

Isparta’da esnaf ziyaretinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tavuk dönerci esnafın, “50 kuruş, 1 lira, 5 lira madeni para piyasaya salınsın.” talebine “Biraz basalım mı?” diye yanıt verdi. Bakan Nebati, esnafın “Yağdıralım, ne olacak?” sözlerine ise gülerek “Yağdıralım.” dedi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:21
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:41
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70'li yılların demir 5'liği geliyor. Bunu yapmak da AKP'ye nasip olacak. Esnaf ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati arasında ilginç diyalog

70'li yılların demir 5'liği geliyor. Esnaf ile Nebati arasında ilginç diyalog. Bunu yapmak da AKP'ye nasip olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Nebati daha sonra esnafla görüştü. Tavuk döner satışı yapan bir esnafla Nebati arasındaki ilginç diyalog kameraya yansıdı.

Esnaf, Nebati’den madeni para talebinde bulundu. Esnaf, “Esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz.” dedi.

Bakan Nebati’nin “Biraz basalım mı?” diye sormasının ardından çalışan da “Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?” dedi. Bakan Nebati ise gülerek “Yağdıralım” karşılığını verdi.

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Yazi
9.09.2022 11:04
Adam aslında nebatiyle dalga geçıyor anlayana ülkeyi bu duruma bu yetersizlikler getirdi ilk seçimde bakalım bu halk ne yapacak  
 
ayıp
9.09.2022 11:04
Mizansene bak! Zaten yapacakları şeyi, esnaf istiyor bizde yaptık diye yutturacaklar!  
 
Tatar Osman
9.09.2022 11:02
Bende 1 kavanoz eski 5 lira vardı. Hurdacıya vereyim dedşm hepsine 5 lira veririm dedi. Çüş dedim aldım geri geldim. Şimdş 225 liram var. Tsbi aynısını basarlarsa.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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