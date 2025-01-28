71 bin liraya satın aldı sonrasında şoke oldu! Tek isteği tatildi

İzmir'de yaşayan Y.İ.V., Yalova'da senede 7 gün tatil yapmak için 2023 Temmuz'da bir tatil köyünden devremülk almaya karar verdi. Y.İ.V., 10 bin lirasını peşin verip, kalan kısmı için 2 senet yaptı. Y.İ.V., toplam 71 bin liralık sözleşme imzaladı. Hisseli tapuyu devralan Y.İ.V., internette devremülk dolandırıcılığı haberlerini görüp, şüphelendi.

Avukatı Bahar Dural aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Avukat Dural, tapuyu incelediğinde devremülkün 4 bin 796 hissedarı bulunduğunu tespit edip, Yalova 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, 17 Ocak'ta kararını verip, sözleşme, tapu ve senetlerin iptaline hükmetti. Hakim, ayrıca Y.İ.V.'nin ödediği ücretin de yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi.

'3 GÜN KUŞADASI'NDA AĞIRLAMIŞLAR'

Devremülk satıcılarının, Y.İ.V. ve ailesini, Aydın'ın Kuşadası'nda 3 gün ağırladığını belirten avukat Dural, "Müvekkilimin internette devremülk araştırması yapmasından sonra satıcılar kendisine ulaşmış. 'Kuşadası'nda 3 gün sizi konuk edelim eğer beğenirseniz anlaşırız' demişler. Y.İ.V., 3 günlük tatilde de cazip gelince kabul etmiş. Ardından da Yalova'daki bir tatil köyünde bulunan 1+1 devremülk dairenin yılda 1 hafta kullanılması karşılığında anlaşmaya varmışlar. Peşinat ödeyip geri kalan borçlar için de senet yapmışlar. Buraya kadar bir sorun görünmüyor ancak sıkıntı bu noktadan sonra başlıyor. Yapılan sözleşme gereği tapuda devir gerçekleşiyor. Müvekkilimiz internette devremülk dolandırıcılığı haberlerine rastlayınca içine bir şüphe düşüp, bizimle iletişime geçti. Sözleşme ve tapuyu incelediğimde 7/36 bin 500 hisse oranıyla tapu devri gerçekleşmiş. Ancak sözleşmeye baktığımızda yılın 1 haftası kullanılması gereken devremülkü, tapudaki hissedar sayısına göre yılda 1 saat bile kullanmak mümkün değil" dedi.

'TÜKETİCİLER HUKUKİ DESTEK ALABİLİRLER'

Bu tarz alım satımlardan önce dikkatli olunması gerektiğini belirten avukat Dural, "Çünkü çok fazla satış gerçekleşmiş. Öncelikle müvekkile durumu açıkladık. Mahkeme bizi haklı buldu. Tüketicilere böyle bir alım satım yapmadan önce hukuki destek almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.