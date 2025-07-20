71 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü! Kamyonun altında kaldı

Kaynak: DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavşakta hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletteki Emel Kaplan (71) hayatını kaybetti, eşi Sabah Kaplan (77) ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah Kaplan yönetimindeki 33 AVU 771 plakalı motosiklet, kavşakta Ş.Ş'nin kullandığı 33 NAV 69 plakalı kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emel Kaplan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan eşi Sabah Kaplan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ş.Ş. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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