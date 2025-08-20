71 yıllık ünlü gıda devi iflas bayrağını çekti! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin yaptığı konkordato başvurusunu hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi'nin borçlarını erteleme talepleri mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Şirketlerin mali yapılarının ve sundukları konkordato planlarının mevzuata aykırı olması nedeniyle kararın verildiği bildirildi. Bu red kararıyla her iki şirket de iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

MAHKEME İFLAS KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, her iki şirketin de İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi uyarınca iflasına karar vererek konkordato sürecinde uygulanan geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini kaybetti.

Taç Pekmez markasıyla Türkiye genelinde bilinen firma, 71 yıl boyunca hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime önemli katkılar sunmuştu. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, şirketin üretim kapasitesini sürdürülemez hale getirdi.

Resmi ilanla duyurulan mahkeme kararında, şirketlerin iflası kamuoyuna bildirilirken, firmaların ticaret sicil ve vergi numaraları da yayımlandı.