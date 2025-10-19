İran’ın güneydoğusunda bulunan Taftan Yanardağı’nda, 710 bin yıllık uykusunun ardından yeniden hareketlendi.

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, volkanın zirvesine yakın bir bölgedeki zeminde Temmuz 2023 ile Mayıs 2024 arasında 9 santimetre yükselme kaydedildi.

Uzmanların değerlendirmelerine bakıldığında durum aslında, yüzeyin altındaki gaz basıncının arttığını gösteriyor. Araştırmayı yürüten volkanolog Dr. Pablo González, “Taftan artık ‘sönmüş’ değil, ‘uyuyan’ bir yanardağ olarak değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Dr. González, şu an için bir patlama riski bulunmadığını, ancak artan gaz basıncının gelecekte “sessiz bir salınım” ya da “şiddetli bir patlama” şeklinde dışa çıkabileceğini belirtti. Konu ile ilgili görüşl beyan eden bilim insanları, bu hareketin gaz birikimi veya magmanın yukarıya doğru hareket etmesi sonucu oluştuğunu ifade ediyor.