72 bin bitki tıbbi amaçlı kullanılıyor

Seminerde, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat Teknikeri Mehmet Ali Altıokka, tıbbi bitkilerin dünyada nasıl kullanıldığını ve bilinçsiz kullanımın önüne geçilmesi için etiket levhalarının önemini vurguladı.

Mehmet Ali Altıokka, dünyada tıbbi amaçlarla kullanılan 72 bin bitki türü bulunduğuna dikkat çekti. Altıokka, bu bitkilerin kullanımıyla ilgili bilinçsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, özellikle etiketleme ve doğru bilgilendirme yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Seminerde, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinin gerekliliği vurgulandı. Altıokka, doğadan toplamanın bu bitkilerin türlerinin tehlikeye girmesine neden olduğunu belirtti. "Bitki türlerinin tarımı, kaliteli ve yeterli ürün temini sağlar ve doğal türlerin korunmasına katkı sunar," dedi. Ayrıca, tıbbi bitkilerin sulama sistemleri, toprak ve gübre çeşitleri, hasat, kurutma ve muhafaza yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Altıokka, Çin ve Hindistan’ın tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda dünya lideri olduğunu söyledi. Bu ülkeler, hem üretim hem de kullanım açısından önemli bir yere sahip. Türkiye’de ise tıbbi bitkiler, sağlık, sanayi ve turizm sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip.

Altıokka, tıbbi bitkilerin bilinçli bir şekilde tarımının yapılmasının, türlerin korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu sayede doğal türler yok olmanın eşiğinden kurtulacak ve ülkenin ekonomik anlamda kazancı artacaktır.

Seminerin sonunda soru-cevap bölümü düzenlenerek katılımcıların soruları yanıtlandı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.