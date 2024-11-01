72 gündür katili bulamayan Adalet görüntü sızdırmakla meşgul! Narin'in kemikleri sızladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenini bulunan 8 yaşındaki Narin Güran olayında, cinayetin nedeni ve katilin kimliği 72 gündür bulunamadı. Adalet, medyaya bol bol görüntü ve bilgi sızdırmakla meşgul.

Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın keşif görüntüleri yayınlanırken, bugün de Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu görüntüler ile cezaevinde tutuklu bulunan abi Enes Güran’ın aile üyeleri ile telefon görüşmesi yaptığı anlar paylaşıldı.

HER GÜN YENİ BİR GÖRÜNTÜ!

Kamuoyunun da yakından takip ettiği soruşturmada katil ve cinayet netleşmeyi beklerken, her geçen gün yeni görüntülerin ortaya çıkması ise dikkat çekti. Öte yandan bu görüntülerin kim ya da kimler tarafından medyaya servis edildiği ise oldukça merak edildi.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

Narin Güran soruşturmasında itirafçıya yaptırılan keşfin görüntüleri yayınlandı