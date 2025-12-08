Türkiye'de güvenlik güçleri yasa dışı faaliyet gösteren şahıs ve örgütlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 hafta içerisinde 72 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 970 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Öte yandan Yerlikaya, operasyonlarda 352 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.

Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şöyle:

"72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda;

352 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince;

1.487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla;

Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas, Yalova’da operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz Emeği geçenleri tebrik ediyorum."