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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

Ameliyat ile 72 kilo vererek bambaşka biri olan oyuncu Esin Gündoğdu, sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle pozlarını paylaştı. İğne ipliğe dönen oyuncunun son hali ise şaşkına çevirdi.

Galeri Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:40
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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

Olacak O Kadar, Baba Oluyorum, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Hayat Yokuşu, Aşk Yeniden ve Yeni Gelin gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Esin Gündoğdu, ameliyat olarak fazla kilolarından kurtuldu.

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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

Son haliyle adından söz ettiren Gündoğdu, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti.

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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

138 kiloya kadar çıktıktan sonra ameliyat olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdi.

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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etti.

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Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

9/16
Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

10/16
Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

11/16
Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

12/16
Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

13/16
Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

14/16
Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

15/16
Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

16/16
Oyuncu Esin Gündoğdu’nun değişimi ağızları açık bıraktı. 72 kilo verip incecik oldu

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