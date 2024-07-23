72 yaşındaki adam ipe asılı halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
72 yaşındaki adam ipe asılı halde bulundu

Samsun'da yaşayan 72 yaşındaki Cafer K. evinde ipe asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

72 yaşındaki adam ipe asılı halde bulundu

Samsun'da yaşayan bir kişi, yakınları tarafından ipe asılı halde bulundu. Olduğu yerden indirilen şahsın öldüğü tespit edildi.


Olay Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal Esatçifliği Mahallesi'nde gerçekleşti. 72 yaşındaki Cafer K. yakınları tarafından evinde asılı halde bulundu. Cafer K. asılı bulunduğu yerden indirilerek, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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