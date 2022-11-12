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720 derecelik fırına düştü sağ olarak kurtuldu. Kendi çabalarıyla dışarı çıktı

İsviçre’de bir fabrikada mucizevi bir kurtuluş gerçekleşti. 720 derece sıcaklıktaki alüminyum dolu bir fırına düşen işçi hayatta kalmayı başardı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 13:59
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720 derecelik fırına düştü sağ olarak kurtuldu. Kendi çabalarıyla dışarı çıktı

720 derecelik fırına düştü sağ olarak kurtuldu. Kendi çabalarıyla dışarı çıktı
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Mynet’te yer alan habere göre, İsviçre'deki St. Gallen kentinde bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki bir işçi 720 derece sıcaklığındaki sıvı alüminyumla dolu bir fırına düştükten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Vücudunun alt kısmında derin yanıklar oluşan adam kazandan kendi çabasıyla dışarı çıktı.

FABRİKADA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
İşçinin yaşadığı kazanın sonrasında fabrikada acil durum ilan edilirken özel helikopter ambulansla önce sağlık görevlileri olay yerine getirildi. Ardından ise yaralı işçi en yakın hastaneye götürüldü. Yerel polis korkunç olayın tam olarak nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

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