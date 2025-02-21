73 kişilik ekibe karda hedik eğitimi! Termometreler eksi 14’ü gösteriyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Avrupa'nın en dik ve uzun pistlerine sahip Palandöken'de, saatte 50 kilometreye kadar çıkan rüzgar ve tipi nedeniyle pistler kayakçılara kapatıldı. Termometrelerin eksi 14’ü gösterdiği havada, 73 kişilik ekip hedik eğitimi aldı.

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kayak tutkunlarının yanı sıra kış eğitimi alan kurum ve kuruluşlara da ev sahipliği yapıyor. Zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye varan rüzgar ve tipi nedeniyle pistler kayakçılara kapatıldı.

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BOTAŞ Arama Kurtarma Ekibi ise deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında eğitimlerini ara vermeden sürdürdü. 73 kişilik ekip, aldıkları teorik eğitimi tüm zor şartlara rağmen karlı doruklarda uyguladı

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Kar ve tipili havada grup olarak yürüyüş yöntemlerini, karda rahat ve güvenli hareket etmeyi sağlayan hedik kullanımını öğrenen ekipler, olası yaralanmalarda kurtarma ve tahliye işlemlerini, çığ anında arama kurtarma tekniklerini sahada başarıyla uyguladı.

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Hava sıcaklığının eksi 14 derece soğuk ve göz gözü görmeyen tipide gösterdikleri insanüstü çabayla tatilcilerin otellerinden ilginç bakışları ile izlediği kurtarma ekibi, verilen molalarda çay içerek ısındı.

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HEDİK NEDİR?

Karda batmama özelliğiyle vatandaşların yaygın olarak kullandığı ve kar ayakkabısı olarak bilinen "hedik", köylülerin kar üzerinde daha rahat hareket edebilmesini sağlıyor.

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