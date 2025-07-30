73 yılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçti! Oğuzhan Uğur’un Türkiye ile kıyaslaması gündem oldu

Rusya'nın Kamçatka bölgesi açıklarında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası ABD ve Japonya için tsunami uyarısı verildi.

EN GÜÇLÜ DEPREM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Rusya'nın Kamçatka bölgesi açıklarında meydana gelen deprem 1952'den bu yana bölgede kaydedilen en güçlü deprem olarak kayıtlara geçti.

RUSYA'DAKİ DEPREMİ TÜRKİYE İLE KIYASLADI

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur Türkiye ile Rusya'da meydana gelen depremi kıyasladı. Uğur’un kıyaslaması sosyal medyada gündem oldu.

İşte Oğuzhan Uğur’un depremi kıyasladığı tweet:

"Bu video ajanslara düşecek, dünyaya yayılacak. Bizde olduğu gibi, yabancı memleketlerde de gündem olacak. Tabii onların bizden farkı var. Farkları, önce 8.8 depremin büyüklüğüne şaşıracak olmaları. Biz önce 8.8 büyüklüğündeki bir depremde ayakta kalabilen eski binalara şaşıracağız. Onlar en fazla, birbirine ‘Dünyada daha önce bu büyüklükte bir deprem oldu mu?’ diye sorarlar. Biz, ‘Aynısı burada olsaydı ne olurdu?’ diye soracağız. Bu karamsar bir eleştiri değil, yanlış anlaşılmasın. Bu, bizim ne kadar farklı bir ülke olduğumuzu gösterir."