739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu

Yeni özel teklif ile Fiat Egea Sedan Easy modeline 739 bin TL ile sahip olma fırsatı veriyor.
Fiat, otomobil fiyatlarının yükselmesine alternatif bir çözüm olarak bütçe dostu bir seçenek ile alıcılara yeni fırsat sunuyor.
FİAT EGEA SEDAN EASY 739 BİN TLÖzel teklif kapsamında Fiat Egea Sedan Easy modeli için 739 bin TL peşinatla araç tutkunlarına yeni bir fırsat veriyor.
Türkiye’de otomobil fiyatlarının son yıllarda fahiş fiyatlara çıkması, araç piyasalarında önceki yıllara göre durgunluk yarattı.
Özellikle iyi donanımlı binek araçlara duyulan talep, 2 milyon TL gibi yüksek rakamları karşımıza çıkarıyor. Bu yüksek fiyatlar ise orta gelirli ve dar gelirlinin arca erişimini engelliyor.
SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİLİYORFiat'ın her bütçeye uygun modeli Egea Sedan Easy 939 bin 900 TL fiyatla satışa çıkıyor.
Bu avantaj ile araç tutkunları tamamını peşin ödeme zorunluluğu olmadan aracı satın alabiliyorlar.
12 ay vadeli sıfır faizli 200 bin TL taşıt kredisi kullanılarak sadece 739 bin TL peşinat ödeniyor ve kalan tutar kredi ile ödenerek taksitlendirme fırsatı sunuluyor.