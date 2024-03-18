739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu

739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu
Kaynak: yenimalatya
Fiat, otomobil fiyatlarının yükselmesiyle beraber bütçe dostu bir çözüm sunuyor.
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739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu 1

Yeni özel teklif ile Fiat Egea Sedan Easy modeline 739 bin TL ile sahip olma fırsatı veriyor.

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739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu 2

Fiat, otomobil fiyatlarının yükselmesine alternatif bir çözüm olarak bütçe dostu bir seçenek ile alıcılara yeni fırsat sunuyor.

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739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu 3

FİAT EGEA SEDAN EASY 739 BİN TL
Özel teklif kapsamında Fiat Egea Sedan Easy modeli için 739 bin TL peşinatla araç tutkunlarına yeni bir fırsat veriyor.

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739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu 4

Türkiye’de otomobil fiyatlarının son yıllarda fahiş fiyatlara çıkması, araç piyasalarında önceki yıllara göre durgunluk yarattı.

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739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu 5

Özellikle iyi donanımlı binek araçlara duyulan talep, 2 milyon TL gibi yüksek rakamları karşımıza çıkarıyor. Bu yüksek fiyatlar ise orta gelirli ve dar gelirlinin arca erişimini engelliyor.

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739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu 6

SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİLİYOR
Fiat'ın her bütçeye uygun modeli Egea Sedan Easy 939 bin 900 TL fiyatla satışa çıkıyor.

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739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu 7

Bu avantaj ile araç tutkunları tamamını peşin ödeme zorunluluğu olmadan aracı satın alabiliyorlar.

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739 bin TL’ye sıfır araç. Kampanya ilk kez duyuruldu 8

12 ay vadeli sıfır faizli 200 bin TL taşıt kredisi kullanılarak sadece 739 bin TL peşinat ödeniyor ve kalan tutar kredi ile ödenerek taksitlendirme fırsatı sunuluyor.

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