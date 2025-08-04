74 yaşındaki Günay Teyze bir milyonluk soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılım sağlayan 74 yaşındaki Günay Teyze’nin 1 milyonluk soruyu göstertmesi programa damga vurdu. Muğlalı Günay Teyze sosyal medya yıldızı olarak tanınıyor.

Instagram hesabında 150 binden fazla izleyiciye sahip olan Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster müsabakasına katıldı. Günay Teyze 1 milyonluk soruyu açıklattırdı.

1 milyonluk soruya Günay Teyze yanıt vermeyip çekilmek istedi. Yarışmaya devam etseydim D şıkkı olan 'Hint' seçeneğini söylerdim diyen Günay Teyze, "İyi ki de karşılık vermedim" dedi.

1 milyonluk sorunun doğru yanıtı ise B şıkkı Alman'dı.

Sosyal medyada 105 bin takip eden kişiye ulaşan Günay Teyze, milyoner müsabakasından şöhretine şöhret kattı.