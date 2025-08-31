744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde program belli oldu

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri 12 Eylülde Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti, Türk Büyükleri Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayacak. İlk gün Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finallerinin de yapılacağı şenlikler akşam 21:30’da Ulu Çınar Sahne Gösterisi ile sona erecek.

Şenliklerin ikinci günü saat 10:00’da Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanması ile başlayacak. Yörüklerin yerlerini almaları sonrası protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğünün de gösteri yapacağı etkinlikler satranç turnuvası, karakucak güreşleri, cirit müsabakaları, atlı okçuluk gösterileri ve geleneksel okçuluk gösterileri ile devam edecek. Şenliklerin ikinci günü 21:30‘da Samicenk konseri ile son bulacak.

Şenliklerin son günü olan 14 Eylül Pazar günü ise saat 09:30’da Devlet Büyüklerinin karşılanması ve Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayacak. Ardından saat 10:00’da tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, folklor gösterileri, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü gösterinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde yapılacak tören geçişi ile sona erecek. Törenlerin ardından vatandaşlara şifalı pilav ikramı yapılacak.

Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberliğimizi yaşatmaya, coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz.” denildi.