75.000 TL promosyon! Vakıfbank'tan rekor denilecek düzeyde ödeme

Kaynak: Haber Global
75.000 TL promosyon! Vakıfbank'tan rekor denilecek düzeyde ödeme

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 75 Bin TL!

Kamu bankaları arasında promosyon ödemeleri rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Bu yarışta çıtayı yükselten Vakıfbank, yaptığı yeni bir anlaşmayla tam 75 bin TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu rekor ödeme, büyük heyecan yarattı.

Haber Global'deki bilgiye göre; Eğirdir Kaymakamlığı Tarım İlçe Müdürlüğü, personel ödemelerine ilişkin önemli bir adım atarak Vakıfbank ile protokol imzaladı. Yapılan anlaşma, müdürlük bünyesinde görev yapan personelin maaş, döner sermaye ve yolluk gibi özlük haklarına yönelik ödemeleri kapsıyor. Protokol, 3 yıllık bir süreyi içeriyor ve bu süre zarfında personelin finansal işlemlerinin daha düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Vakıfbank'tan denilecek rekor promosyon

Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında maaş, döner sermaye, yolluk gibi özlük ödemelerine ilişki banka maaş promosyonu anlaşması imzalandı.

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Açık arttırma usulü ile yapılan ihalede en yüksek teklifi personel başına 75.000-TL’sı Vakıfbank Eğirdir Şubesi’nin vermesi üzerine imzalanan protokol Eğirdir İlçe Müdürü odasında Tarım İlçe Müdürü Yahya Enes ÜNAL ile Vakıfbank Eğirdir Şube Müdürü Berkay SOLMAZ tarafından imzalandı.

VAKIFBANK EMEKLİLERE NE KADAR ÖDÜYOR?

Öte yanda, Nisan ayı boyunca Vakıfbank'ın emeklilere ödeyeceği promosyon tutarı da belli oldu. İşte ayrıntılar ;

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Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

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