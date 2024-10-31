75 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: İHA
75 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırttı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı. Kantarda ağırlık ölçümü yapılan balık, hafif ticari aracın arka koltukları yatırılarak bagaja sığdırıldı. Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadıkları zorlu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balığın yakalanması ve güçlükle kıyıya alınması cep telefonu kamerasına yansıdı.​​​​​​​

75 kiloluk dev yayın balığını böyle yakaladılar

75 kiloluk dev yayın balığını böyle yakaladılar

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