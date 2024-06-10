75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Binnaz Akyağcı'nın evinde ölü bulunduğu kaydedildi.

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 2017 Sokak'ta yaşanan olayda, Binnaz Akyağcı adlı bir kadının yakınları, kendisinden haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak yardım istediler.

Hızla olay yerine gelen ekipler, kapıyı açmayan Akyağcı'nın evine çilingir yardımıyla girdi. Kadının koltukta hareketsiz bir şekilde bulunması üzerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan kontrolde Binnaz Akyağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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