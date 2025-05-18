75 yaşındaki sürücü öldü! Arkadaki araç kazayı saniye saniye kaydetti

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da 75 yaşındaki sürücünün öldüğü trafik kazası bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, otomobilin savrularak refüje girmesi görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir yolu üzerinde seyir halinde olan 59 RK 802 plakalı otomobilin sürücüsü İlyas Tunçbilek (75), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada ağır yaralanan Tunçbilek, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan trafik kazası, arkadan gelen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazaya karışan otomobilin yolda savrularak refüje çarpması açıkça görülürken, olaya tanık olan ve kamera kaydını yapan otomobildeki kişilerin büyük panik yaşadığı gözlemlendi.

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