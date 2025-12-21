Günümüzden 50 yıl sonra nasıl bir dünyada yaşanacağını hayal edebilir misiniz?

Gelecek, her zaman insanoğlunun merak konusu olmuştur. Buna dair yapılan tahminler her zaman büyük ilgi uyandırmıştır. Fütürizm denilen gelecekçiliğin doğuşunda bu ilginin önemli payı olduğunu söylemek de abartı olmaz. Bu alanda çalışmalar yapanların öngörüleri her dönem insanları fazlasıyla heyecanlandırmaya yetmiştir. İnsanlığın gelecekteki hayatlarına yönelik yapılan öngörülerin ne kadarının gerçekleştiğini zaman göstermiştir. Bugüne kadar insanlığın günlük hayatını değiştiren gelişmeler, çoğu zaman geleceğe dair yapılan tahminlerin çok önüne geçmiştir.

Bundan 75 yıl önce 1950 yılında İngiliz yazar Aldous Huxley 3 bilim adamıyla birlikte 2000’li yıllarda dünyada nasıl bir hayatın olacağına dair öngörülerini kamuoyuyla paylaşmış. Onların çarpıcı tahminleri 1951 yılı başında Hafta Mecmuası tarafından Türk okurlarına ulaştırılmış.

İngiliz yazar Aldous Huxley ve arkadaşlarının öngörülerinin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini sizlerin takdirlerine bırakıyorum. Ama bazı konulardaki tahminlerinin ne kadar isabetli olduğuna da dikkat çekerek bu ilginç yazıyı size aktarıyorum:

* * *

1951'in başında bir asrın ikinci yarısına girdik. Bu ikinci yarının sonunda da insanlık, üçüncü bir bin yılına başlıyacaktır. Bugünün meme çocukları, üçüncü bin yılın başlangıcında ya büyükbaba, yahut da büyükanne olacaklardır.

Üçüncü bin yıl!..

Bu, insanlık için muazzam bir hâdisedir. O kadar muazzam bir hâdise ki akıllı insanlar, daha şimdiden o günlerde neler olabileceğini merakla tahmine başlamışlardır. Bu akıllı insanlardan biri, namlı İngiliz muharriri Aldous Huxley oldu. Üç âlimle el ele vererek 2000 yılında dünya insanlarının nasıl yaşayacaklarını tahmin etti. Fakat bu, sadece ulu orta bir hayal kurmaktan ibaret değildir. İnsan vücudunun bugünkü biyolojik inkişafına bakarak, o zaman hangi inkişaf çağında bulunabileceğini hesaplamak lâzım. Tekniğin, kimyanın, sosyal hayatın 2000 yılında ne merhaleler aşmış olabileceklerini isabetle tahmin etmek meseledir. Şüphesiz Huxley'le arkadaşları da tahminlerinde yüzde yüz doğru olduklarını söylemiyorlar. Fakat onları okuyanlar, bu tahminlerin hakikate çok yakın olduğu kanaatindedirler.

Asrın sonunda insanlık, sosyete hayatına pek rağbet etmiyecektir. Tekniğin yardımıyla her şey eve kadar girdiği, her türlü eğlence ve sansasyon insanın ayağına getirildiği için, insanlar daha ziyade aile hayatı yaşar hale geleceklerdir. Büyük topluluklar ancak muazzam stadyumlarda garip, daha ziyade kanlı ve kazalı, tıpkı Romalılar çağının gladyatör oyunlarına benzeyen spor gösterilerinde görülecektir. 2000 yılının insanları böyle yerlere ve umumiyetle gezintiye, küçük helikopterleriyle gideceklerdir.

İnsanoğulları umumiyetle kumara ve her türlü heyecana o derece düşkün olacaklardır ki, hükümetler bu merakı, hazineye menfaat temini hususunda kullanacaklar, birçok devlet piyangoları ihdas olunacak ve bütçelerin yarı geliri, bu piyangoların kârlarından gelecektir.

Elli yıl sonraki insan tipi çok sinirli, zayıf naif, çekingen hattâ mahcup olacaktır. Böyle insanlar, kalabalıktan pek hoşlanmazlar. Fakat teknik onlara yardım ederek, her türlü ihtiyaçlarını evlerinde karşılayacaktır. Hayatın böyle bir şekil alacağı daha bu günden belli olmaktadır. Zira Birleşik Amerika’da insanların büyük bir çoğunluğu bu şekilde yaşamaya başlamışlardır bile...

Gelecekteki 50 yıl içinde sinema, tiyatro ve varyete şeklindeki temaşa endüstrisi, tamamıyla ölmüş olacaktır. Çünkü televizyon; sinema, tiyatro ve varyeteyi rengi, sesi ve hattâ kokusuyla eve getireli çok olmuştur. O devrin insanları artık okuma zevkini de kaybedeceklerdir. Torunlarımızın başlıca meşguliyetlerini, evdeki hususî odada oturup, günün haberlerini ve eğlencelerini televizyon ekranında seyretmek olacaktır. Torunlarımız, ilk bakışta bizim görünüşümüzdedir. Yalnız boyları uzamıştır. Bilhassa kadınlarda kalçalar ve omuzlar çok daralacaktır. Burunlar da umumiyetle uzayacaktır. Gelecekte insanlık için en büyük tehlike, insan ruhundadır. Sürmodern akıl hastahaneleri, vaktinden evvel bunamış şizofrenlerle dolup dolup taşacaktır. Kısa boylu, tombalak, güler yüzlü insan tipleri gittikçe seyrelecek ve sofrada bolca bir yemek yemek lezzetini tadabilenler sadece onlar olacaktır... Ama ne çare ki o devirde insanlar, yarı yarıya sun'î gıda maddeleriyle besleneceklerdir. Giyim bahsinde pek çok değişiklik vücuda getirilecektir. Evlerde sun'î bir ılık iklim içinde yaşanacağı için artık ev içinde kalın esvaplar giyilmeyecek, yalnız estetik giyim hususiyetlerine riayet olunacaktır.

Bir şey aynı kalacaktır; Erkekler kadınları güzel sanmakta devam edecekler, kadınların elde edilince insanı mesut eden bir hazine olduğu hakkındaki inançları sarsılmayacaktır. Kadınlar da erkeklere kendilerini ne kadar zeki ve kuvvetli bulduklarını anlatmakta devam edecekler, bazen bu anlattıklarına sahiden inanacaklardır.

Elli yıl sonra insan, teknik harikalarla dolu bir dünyada yaşayacaktır. Dünya yüzünde her gün bir milyon kaza olacak ve bir sürü insan yaralanacak veya ölecektir. Fakat insanlar, Merih yıldızına tatil seyahatleri yapmaktan geri kalmayacaklardır. Müşteri yıldızına da gidilecektir. Elli yıl sonra dünya nüfusu, 2 milyardan 3 milyara yükselmiş olacaktır. Her karış toprak ekilecektir. Buna rağmen hububat, et ve sebze o kadar kıt olacaktır ki, sun'î et ve sebze yapmak mecburiyeti duyulacaktır. Çöller gittikçe genişlemekte devam edecek ve dünya yüzünde hiç orman kalmayacağı için, başka iptidaî maddelerle kâğıt yapmak gerekecektir. Eğer arada harp olmazsa, insanlığın hayat seviyesi, teknik sayesinde fevkalâde yükselecektir. Tekniğin bu derece gelişmesinde atom ilmiyle kimya büyük rol oynayacaklardır. Güneş harareti, evlerin bile ısıtılmasında kullanılabilecek, yemekler radar ocaklarında pişirilecektir.

Tekniğin bu derece ilerlemesiyle insan âdetlerinde ve örflerinde rahata doğru ve resmiyet aleyhine bir takım değişmeler olacağı muhakkaktır. Herhalde insanlar, topluluk hayatından pek hoşlanır olmayacaklar, hattâ evlenenler azalacağı için, nüfus gelişmesi başka yollardan sağlanacak ve belki de hususî kanunlarla muhtelif memleketlerde, ana babaların ne kadar çocuğa sahip olabilecekleri kat'î bir nizama bağlanacaktır,

2000 yılının insanları bizden daha mesut olacaklar mıdır? Eğer harbin lüzumsuzluğunu anlayacak bir hale gelirlerse evet!..

(Hafta Mecmuası / 1951)