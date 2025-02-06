75 yıllık Zümrüt Rize Gazetesi

Türkiye’de 22 yıldır tek başına iktidar olan AKP’nin özgür medyaya uyguladığı baskı, sindirme, korkutma, cezalandırma politikası her geçen gün zirve yapıyor.

Gazetecilik yapmak suçlu olmak ile eş değer hale getirildi.

Halk TV Genel Yayın koordinatörü Suat Toktaş kardeşim cezaevinde siyasi iktidar tarafından esir tutuluyor.

Milyonlarca izleyicinin beğenerek izlediği özgür televizyon Halk TV’ye mi sadece baskı yapılıyor?

Elbette Hayır.

5 Mayıs 1950’de Rize eski belediye başkanı Mustafa Ardal tarafından kurulan Zümrüt Rize gazetesinin imtiyaz sahibi oğlu Ali Gökay Bakoğlu, yazı işleri müdürü de eşi Duygu Bakoğlu.

Matbaalarında ve gazetelerinde 7 kişi de profesyonel olarak çalışıyor.

Gazetenin başyazarı yazılını zevkle okuduğum İsmet Kösoğlu.

Zümrüt Rize Gazetesinin bir kupürünü sizlerle de paylaşayım:

Bu kupürdeki iki haberden de anlaşılacağı üzere özgür bir medya kuruluşudur Zümrüt Rize Gazetesi.

Zümrüt Rize Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Rize Gazeteciler Derneği Başkanı değerli meslektaşım kardeşim Faik Bakoğlu tam 53 yıllık dürüst, namuslu, başarılı bir gazetecidir.